Последнее обновление: 14.12.2021 12:17

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек за уголовное преследование со стороны властей за «массовые беспорядки», "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок", «нанесение протестных надписей».

«Правозащитники требуют от властей Беларуси yемедленно освободить из-под стражи политзаключенных Виталия Борисевича, Никиту Авдика, Станислава Блашко, Игоря Токарева, Анастасию Войтович, Игоря Семыкина, Александра Жука, Артема Ласского и Даниила Дитковского, прекратить их уголовное преследование», - говорится в заявлении правозащитного центра «Весна».

Общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 920 человек.

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