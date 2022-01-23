В мире число заражений коронавирусом превысило 349,97 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 349974096 (+2842708 сутки) по данным Worldometer на 10:10 23 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5610324 (+6523) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 65862840 (+1070179) человек, из них 96182 (+256) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 278500932 (+1766006) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 71728557 (+312314) случаями заражения, Индия – 39237264 (+333533), Бразилия – 23960207 (+202466), Франция – 16390818 (+389320) и Великобритания – 15784488 (+76807). Беларусь – на 59 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 389320, Индия – 333533, США – 312314, Бразилия – 202466, Италия – 171263. Беларусь (1964) – на 76 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 888623, Бразилия – 622979, Индия – 489422, Россия – 325433 и Мексика – 302721. Беларусь – на 76 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 841, Россия – 681, Индия – 511, Бразилия – 332, Мексика – 331. Беларусь – на 46 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 724903 случая заражения коронавирусом и 5916 смертей.