ВОЗ допускает окончание пандемии в Европе после волны "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения омикрон-варианта коронавируса.

Об этом в воскресенье, 23 января, заявил директор ВОЗ в европейском регионе Ханс Клуге в интервью AFP, передает DW.

По его словам, "вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако Клуге предупредил о необходимости внимательного наблюдения за возможными новыми вариантами SARS-CoV-2.

Как отметил представитель ВОЗ, после того, как волна "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет, либо благодаря вакцинации, либо из-за того, что люди получили иммунитет после инфекции". На ситуацию может повлиять и приближение теплого времени года.

"Итак, мы можем приготовиться к периоду затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако пандемия не обязательно вернется", - подытожил Клуге. Тем не менее, по его словам, коронавирус "удивил нас не один раз, так что надо сохранять большую осторожность".