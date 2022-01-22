Последнее обновление: 22.01.2022 10:27

НАТО проведет крупные военные учения в Средиземном море

Категории: НАТО Учения

НАТО на фоне обострения кризиса вокруг Украины проведет в Средиземном море крупные военные учения Neptune Strike.

В маневрах с 24 января будет участвовать в том числе атомный авианосец Военно-морских сил США USS Harry S. Truman, сообщил официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби в пятницу, 21 января. Судно находится в акватории межматерикового моря с середины декабря 2021 года.

Учения будут проходить до 4 февраля и не имеют отношения к опасениям ряда стран Запада касательно возможного вторжения России в Украину, отметил Кирби. Маневры "не рассчитаны на сценарии, которые могут разыграться в отношении Украины", объяснил представитель Пентагона.

Учения Neptune Strike подчеркивают трансатлантическое единство, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс всегда будет предпринимать все необходимое для защиты своих союзников, добавил он, передает DW.

В начале марта НАТО проведет военные учения Cold Response за Северным полярным кругом с участием 35 тысяч военнослужащих из 28 государств.

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