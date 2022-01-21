Последнее обновление: 21.01.2022 09:57

НАТО проведет в Арктике крупнейшие военные учения

Категории: НАТО Учения

НАТО в начале марта проведет за Северным полярным кругом крупнейшие военные учения Cold Response, в которых будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран, а также американский атомный авианосец Harry S. Truman.

Об этом сообщило постоянное представительство США при Североатлантическом альянсе в среду, 19 января, передает DW.

Вооруженные силы Норвегии уведомили командование Северного флота РФ о будущих маневрах еще 13 января. По данным норвежской стороны, учения пройдут в несколько этапов, в том числе на территории королевства.

Между тем в министерстве иностранных дел России указали на угрозу роста напряженности в Арктике. Масштаб учений Cold Response увеличит "риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации", заявил посол МИД РФ по особым поручениям Николай Корчунов.

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