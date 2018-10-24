Столтенберг анонсировал крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО

Trident Juncture 2018 являются крупнейшими учениями НАТО со времен окончания холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что учения Trident Juncture 2018 предъявляют высокие требования. В учениях примут участие около 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 личного состава. Все 29 стран-членов НАТО примут участие, в частности, и партнеры - Финляндия и Швеция. По словам Столтенберга, это будет лучшей демонстрацией возможностей НАТО и решимости работать вместе. Он добавил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 будут крупнейшими со времен холодной войны.

«Швеция и Финляндия - это единственные партнеры НАТО, которые будут участвовать в Trident Juncture 2018 в Норвегии в реальных условиях учений. Еще несколько стран-партнеров будут представлены за столом штабных учений, которые состоятся после этого. В этом контексте Украина является участницей Trident Juncture 2018», - отметил Столтенберг, отвечая на вопрос, почему Украина на этих учениях представлена лишь несколькими штабными офицерами и не входит в число партнеров.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет отражать сценарий учений гибридные угрозы, которые появились на Востоке Украины, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что реагирование на такие угрозы является важной составляющей учений.

«Реагирование на гибридные угрозы являются частью этих учений, ведь мы готовимся к такому развитию. Кибернетические угрозы, дезинформация - все эти вызовы является интегрированной частью любой военной операции, и, безусловно, будут отражены в учениях в Норвегии», - сказал он.

Как сообщалось, учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.