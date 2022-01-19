«Газпром» угрожает Молдаве прекращением поставок газа из-за неуплаты

«Газпром» может временно прекратить поставки газа в Молдаву, если до 20 января страна не выплатит долг за уже полученный газ, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, передает местное издание Point.

«Вчера «Газпром» направил в «Молдовагаз» официальное письмо, в котором сообщил о намерении приостановить поставку природного газа в Республику Молдова в случае неуплаты полного текущего потребления до 20 января», — рассказала Гаврилица.

Другими словам, в письме сообщается о «реальном риске прекращения поставок природного газа» в Молдавию, добавила она.

В связи с этим в Молдавии пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая проанализирует сложившуюся ситуацию. Затем состоится заседание правительства, и Гаврилица сообщит о принятых решениях. По ее словам, она планирует призвать парламент страны ввести чрезвычайное положение в области энергетики, передает РБК.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не вышла ли ситуация с поставками газа в Молдавию за рамки коммерческих договоренностей, сказал: «Нет, абсолютно».

«Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого», — сказал он.

Как заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, Молдавия просит «Газпром» разрешить погасить долг за поставленный в январе газ поэтапно.

«Молдовагаз» до 20 января выплатит «Газпрому» аванс в размере 38 млн долларов. За январь осталось заплатить еще 25 миллионов долларов, и «Молдовагаз» просила отсрочить этот платеж, но не сумела найти общий язык с «Газпромом», который не захотел помочь своей дочерней кампании», - утверждал Спыну.

По его словам, 38 млн долларов составляет более половины из аванса в 63 млн долларов, который необходимо выплатить за январь, и речь идет о нескольких днях отсрочки. Он добавил, что «Молдовагаз» рассчитывает получить кредит, чтобы погасить эту задолженность.

По словам вице-премьера, ранее «Газпром» шел навстречу Молдавии, допуская отсрочку выплат в зимний период, которые затем ликвидировались летом, по мере снижения потребления газа. «Мы видим явное изменение отношения «Газпрома» к поставкам газа в Молдавию», - подчеркнул Спыну, отметив, что в этой ситуации есть реальный риск прекращения подачи газа.