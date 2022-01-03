Последнее обновление: 03.01.2022 11:09

Reuters: Россия снова бомбила сирийский Идлиб

В Сирии российские самолеты осуществили бомбардировку провинции Идлиб, которую удерживает оппозиция.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей, самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на несколько городов и водонапорную башню, обеспечивающую водой город Идлиб, в котором сейчас проживает около миллиона человек.

На данный момент ни представители России, ни сирийская армия никак не прокомментировали сообщения об авиаударе. Информации о пострадавших пока нет.

Представитель администрации городской службы водоснабжения Идлиба сообщил, что оно было прервано в результате бомбардировок. По словам очевидцев, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы недалеко от пограничного перехода Баб-аль-Хава на границе с Турцией.

"Русские выбирают в качестве цели инфраструктурные и хозяйственные объекты. Это усугубляет страдания людей", - заявил представитель администрации Абу Хазем Идлиби.

По данным ООН, в результате гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, погибли не менее 350 тысяч человек.

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