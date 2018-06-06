Россия разозлила проиранских союзников Асада, не согласовав с ними маневры

Находящиеся в Сирии российские военные на этой неделе заняли позиции вблизи ливанской границы, что привело к напряженности с поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, в том числе с “Хезболлой”, которые осудили не согласованные с ними маневры, сообщили два участника регионального альянса, поддерживающего сирийского президента Башара Асада.

Ситуация была урегулирована во вторник, после того как российские военные уступили позиции неподалеку от города Эль-Кусайр в провинции Хомс солдатам сирийской армии, сказал на условиях анонимности военный командир, один из источников.

По-видимому, это был тот редкий случай, когда Россия действовала без координации со своими союзниками в Сирии.

“Это был несогласованный шаг, - сказал военный командир. - Сейчас (ситуация) урегулирована. Мы выступили против подобных действий. Сейчас на границе размещается сирийская армия, а именно 11-я дивизия”. По его словам, в этом районе по-прежнему находятся и боевики “Хезболлы”.

Российское Минобороны пока никак не прокомментировало этот инцидент.

Сдерживать продвижение Тегерана на сирийской территории Россию прежде неоднократно просил Израиль, армия которого проводила многочисленные атаки против находящихся в Сирии боевиков “Хезболлы” и других группировок, которые Тель-Авив называл иранскими союзниками.

“Возможно, это (было сделано), чтобы убедить израильтян”, - сказал командующий.

Он добавил, что этот шаг не связан с борьбой против “Фронта ан-Нусра” или “Исламского государства, потому что “Хезболла” и сирийская армия уже разгромили их у сирийско-ливанской границы.

Второй источник сказал, что “ось сопротивления”, то есть Иран и его союзники, “изучает ситуацию” после несогласованных действий Москвы.

Разные цели участников проасадовской коалиции в последнее время становятся все более очевидными, по мере того как Израиль усиливает давление на Россию, пытаясь получить гарантии того, что Ирану и его союзникам не позволят расширить свое влияние в Сирии.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Израиль хочет, чтобы силы Ирана и его союзников держались подальше от его границ, а в лучшем случае - вообще ушли из Сирии.

В прошлом месяце Израиль заявил, что подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции осуществили ракетный удар с территории Сирии по оккупированным Израилем Голанским высотам. Лидер Хезболлы Саид Хассан Насралла сказал, что этот обстрел обозначил “новый этап” в сирийской войне.

Россия недавно призвала всех участников конфликта, за исключением Дамаска, вывести свои силы из южных областей Сирии, и это заявление, видимо, было адресовано не только США, чьи войска базируются в населенном пункте Эт-Танф на сирийско-иракской границе, но и Ирану.

Районы, контролируемые повстанцами на юго-западе Сирии на границе с Израилем, оказались в центре внимания после того, как Дамаск и его союзники ликвидировали последние из оставшихся очагов, находящихся под контролем повстанцев вблизи столицы.

США стремятся сохранить зону “деэскалации” на юго-западе Сирии. Создание этой зоны, согласованной в прошлом году при участии России и Иордании, помогло снизить масштаб боевых действий на граничащих с Израилем территориях.