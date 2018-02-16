Россия потеряла в бою в Сирии 300 человек убитыми и ранеными - источники

На прошлой неделе в Сирии были убиты либо ранены около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию (ЧВК). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три различных источника.

По словам российского военного врача, имя которого агентство не называет, были убиты около 100 человек. Другой источник, знакомый с бойцами ЧВК, сообщил, что число жертв превысило 80 человек. Потери связаны с событиям в районе сирийского Дейр-эз-Зора, где международная коалиция под руководством США нанесла удар по проправительственным сирийским силам в ответ на атаку штаба "Сирийских демократических сил", которых поддерживает коалиция.

Раненые были эвакуированы из Сирии и размещены в четырех российских военных госпиталях, передает агентство со ссылкой на пять независимых источников, знакомых с ситуацией. Военный врач, который работает в московском военном госпитале и непосредственно лечит раненых, эвакуированных из Сирии, на условиях анонимности заявил, что по состоянию на 10 февраля у них было более 50 таких пациентов, причем треть из них получили тяжелые ранения.

По оценкам Reuters, потери российских контрактников в районе Дейр-эз-Зора оказались самыми большими с 2014 года, когда в ожесточенных столкновениях на востоке Украины были убиты около 100 россиян. Москва, отрицающая отправку своих военнослужащих и волонтеров в Донбасс, никогда не подтверждала эти потери.

Ранее в тот же день МИД России официально признал, что пять человек, предположительно граждан России, погибли в результате авиаударов коалиции. Причем, как специально подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, никто из них не был российским военнослужащим. Сообщения о гибели сотен россиян она назвала "классической дезинформацией".