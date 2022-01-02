Последнее обновление: 02.01.2022 12:15

В Литве считают необходимым продление режима ЧП на границе с Беларусью

Чрезвычайное положение, действующее в связи с миграционным кризисом на границе Литвы с Беларусью и прилегающей к ней зоне, необходимо продлить.

Об этом в воскресенье заявил председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, передает ТАСС со ссылкой на ELTA.

"Если мы откажемся от режима чрезвычайного положения, эффективно способствовавшего сдерживанию потока нелегальных мигрантов, это может послужить для них сигналом новых возможностей перехода границы, поэтому данный режим, несмотря на стабилизацию положения, должен быть сохранен", - сказал парламентарий.

"Я не слышал о каком-либо недовольстве, недоразумениях в связи с применением требований чрезвычайного положения", - утверждал Касчюнас.

Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в силу 10 ноября 2021 года и завершается 15 января. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Беларусь.

В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

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