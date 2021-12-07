Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью

Сейм Литвы продлил до 14 января чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью в связи с продолжающимся миграционным кризисом.

Во вторник депутаты приняли постановление о режиме ЧП на участке границы с Беларусью. За постановление единогласно проголосовали все 102 парламентария, участвовавшие в заседании, сообщает Инетрфакс.

"Угрозы государственной безопасности и общественному порядку, в связи с которыми и ранее предпринимались эти меры, все еще остаются", - заявила спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, представившая проект.

Также режим ЧП будет действовать в местах временного размещения иностранцев. В предложении правительства предлагалось продлить режим ЧП до 15 января и ввести такой же режим на границе с Польшей. Однако вторая часть предложения во вторник была скорректирована. По словам спикера сейма, решение было принято "после изучения предложений фракций и учета того, что на данном этапе это не является необходимым положением".

Премьер Литвы Ингрида Шимоните и глава МВД Агне Билотайте подтвердили, что было решено отказаться от введения режима ЧП на границе с Польшей, однако в будущем к этому вопросу, возможно, вернутся.