Последнее обновление: 29.12.2021 09:26

Литва установила заграждение из колючей проволоки на 20% границы с Беларусью

Более 20% границы Литвы с Беларусью оборудовано ограждением из проволоки с острыми лезвиями (концертины), сообщила во вторник государственная энергетическая компания Epso-G, избранная подрядчиком реализации проекта.

"В настоящее время установлены 140 км концертины, натянутой компанией и ранее смонтированной противопожарно-спасательной службой и армией", - говорится в сообщении. На наиболее уязвимых участках границы осталось, по утверждению подрядчика, установить 10 км колючей проволоки. Параллельно ведется установка сегментов для четырехметрового заграждения из металлической стержневой сетки, передает ТАСС.

Протяженность границы Литвы и Беларуси составляет около 680 км. На этом рубеже в Вильнюсе решили построить заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн.

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