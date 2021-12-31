Последнее обновление: 31.12.2021 10:17

Премьер Польши заявил об ответственности ЕС и России за высокие цены на газ

Брюссель и Россия несут ответственность за высокие цены на газ и электроэнергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на BiznesAlert.

«Россия несет ответственность, а также и Брюссель, за очень высокие цены на энергоносители, за очень высокие цены на газ и за очень высокие цены на электроэнергию. Это, в свою очередь, приводит к высоким ценам на различные товары и услуги, так что это правда об инфляции, которая, к сожалению, очень высока в этой части мира», — сказал Моравецкий.

Кроме того, он назвал газопровод «Северный поток-2» «инструментом газового шантажа». Премьер-министр заявил, что Европа должна четко ответить на такой шантаж, в том числе «решительной политикой» в краткосрочной перспективе и развитием газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

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