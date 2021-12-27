Газпром 7 дней подряд не заказывает прокачку газа по «Ямал-Европа»

Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются уже неделю в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны «Газпрома» из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов.

Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, передает ТАСС.

«Газпром» накануне на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на понедельник. При этом возможностью заказать прокачку на понедельник на внутридневных торгах сегодня ночью компания также не воспользовалась. Таким образом, холдинг уже неделю отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.