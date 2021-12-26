Последнее обновление: 26.12.2021 11:37

Сербия попросила у Путина дополнительных поставок газа

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, сообщила в субботу пресс-служба Вучича, разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии»,- говорится в сообщении.

«Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает дополнительные поставки газа», - сказано в сообщении.

Президенты подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве и позитивно оценили соглашение, подписанное в пятницу «Газпромом» и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija.



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