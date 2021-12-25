Газпром пятый день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

"Газпром" пятый день подряд не делает бронирования польского участка газопровода "Ямал-Европа" на следующий день в ходе регулярной сессии бронирования, свидетельствуют итоги аукциона, которой только что завершился на специализированной площадке GSA Platform.

С таким же, нулевым исходом завершилась регулярная сессия бронирования четыре дня до этого; также мощности не были забронированы и в ходе дополнительных ночных сессий. В результате во вторник газопровод "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим - сейчас по нему газ качается из Германии в Польшу, передает Интерфакс.

Оператор германского участка газопровода - компания Gascade, реагируя на широкий общественный резонанс, выпустила специальный вопросник относительно работы газопровода в реверсном и переменном режиме.

Относительно ситуации с бронированием "Ямала-Европы" в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам на этой неделе заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".