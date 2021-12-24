«Газпром» 4 дня подряд не заказывает прокачку по «Ямал-Европа»

Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются четвертый день подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны «Газпрома» из-за отсутствия заявок.

Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, передает ТАСС.

«Газпром» накануне на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на пятницу. При этом возможностью заказать прокачку на пятницу на внутридневных торгах сегодня ночью компания также не воспользовалась. Таким образом, холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже четвертый день подряд.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа неделю назад, а с понедельника «Газпром» и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Владимир Путин накануне заявил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Вместе с тем, отбор газа из подземных хранилищ Европы 22 декабря вновь стал рекордным для данного дня за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в среду составил 775,5 млн кубометров. Общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 57,5% и сейчас составляет чуть более 62 млрд кубометров - на 22,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.