В Беларуси уже более 350 политзаключенных

По состоянию на 13 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 354 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники также требуют немедленного освобождения политзаключенной правозащитницы Татьяны Гацуры-Яворской.

Отмечается, что 5 апреля прошел обыск в квартире и на даче у правозащитницы Гацуры-Яворской, а также в Общественном объединении “Звено”, которая она возглавляет.

Татьяна и еще четыре человека, имеющие отношение к выставке “Машина дышит, а я - нет”, посвященной беларусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последнее время, в частности, пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения, были задержаны и помещены в СИЗО в Минске.

Впоследствии стало известно, что в отношении всех пятерых состоялись суды в рамках административного дела, и они были признаны виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов.

К Гацуре-Яворской также была применена административная санкция: штраф в размере 50 базовых величин. Однако Татьяна не была отпущена из здания СИЗО, была задержана уже в рамках уголовного дела и переведена в другой СИЗО в Минске.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов.

Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии и массово арестовывает их.

Легитимность Лукашенко не была признана ЕС, США и большинством демократических стран мира.