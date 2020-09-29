Последнее обновление: 29.09.2020 12:41

Политтехнологу Шклярову продлили срок ареста еще на два месяца

Политтехнологу Виталию Шклярову продлили срок ареста еще на два месяца, примерно столько же он уже находится в минском СИЗО.

"Шклярову, который около двух месяцев находится в минском СИЗО, продлили срок ареста еще на два месяца. Следствие обосновало это решение формально - тем, что Шкляров может скрыться", - сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский, передает Интерфакс-Запад.

По словам Гашинского, Шклярову сделали тест на коронавирус, который показал наличие антител.

"Скорее всего, он переболел коронавирусом за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Так как ни его, ни сокамерников не изолировали, теперь они заболевают по очереди", - сказал адвокат.

Он добавил, что "за два месяца содержания под стражей со Шкляровым провели только два допроса и одну очную ставку, больше следственных действий не было".

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование