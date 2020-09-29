Политтехнологу Шклярову продлили срок ареста еще на два месяца

Политтехнологу Виталию Шклярову продлили срок ареста еще на два месяца, примерно столько же он уже находится в минском СИЗО.

"Шклярову, который около двух месяцев находится в минском СИЗО, продлили срок ареста еще на два месяца. Следствие обосновало это решение формально - тем, что Шкляров может скрыться", - сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский, передает Интерфакс-Запад.

По словам Гашинского, Шклярову сделали тест на коронавирус, который показал наличие антител.

"Скорее всего, он переболел коронавирусом за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Так как ни его, ни сокамерников не изолировали, теперь они заболевают по очереди", - сказал адвокат.

Он добавил, что "за два месяца содержания под стражей со Шкляровым провели только два допроса и одну очную ставку, больше следственных действий не было".

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".