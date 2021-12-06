Последнее обновление: 06.12.2021 09:28

Путин встал на защиту белорусских властей в миграционном кризисе

Владимир Путин призвал не политизировать ситуацию вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС, утверждая, что власти Беларуси делают все, что от них зависит.

"Что касается ситуации на белорусско-польской границе. Да, она имеет место быть, но здесь очень важно … деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать", - сказал Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

"Здесь белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак", - отметил он.

В качестве доказательного аргумента, Путин привел статистику: в Беларуси находятся порядка 5 тыс мигрантов, а через Италию в этом году прошли 54 тыс. человек.

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