В мире число заражений коронавирусом превысило 271,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 271781704 (+378273 сутки) по данным Worldometer на 9:27 15 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5337994 (+9393) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22068584 (+49129) человека, из них 89312 (+424) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 244375126 (+619751) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51136442 (+108566) случаями заражения, Индия – 34710630 (+6986), Бразилия – 22195775 (+3826), Великобритания – 10932545 (+59610) и Россия – 10074797 (+28343). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 108566, Франция – 63405, Великобритания – 59610, Германия – 40795, Россия – 28343. Беларусь (778) – на 59 (-16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 821335, Бразилия – 617121, Индия – 476135, Мексика – 296721 и Россия – 291749. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1598, Россия – 1145, Германия – 575, Польша – 537, Украина – 387. Беларусь – на 46 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 676512 случаев заражения коронавирусом и 5305 смертей.