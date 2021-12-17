Верхняя палата парламента РБ одобрила соглашение с РФ о перевалке нефтепродуктов

Верхняя палата парламента Беларуси одобрила проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области перевозки и перевалки нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.

"Ратификация соглашения позволит организовать сотрудничество с российской стороной в данной области и обеспечить поставку белорусских нефтепродуктов на экспорт. Это особенно важно в условиях санкционного давления стран Запада и вводимых ограничений в области транспортного транзита", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Документ определяет условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом по территории двух стран нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного федерального округа России.

Соглашение было подписано в Москве 19 февраля 2021 года. Оно предусматривает организацию перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах.