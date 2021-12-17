Последнее обновление: 17.12.2021 08:59

Тихановская обсудила с Норвегией сотрудничество Yara с Беларуськалием

Светлана Тихановская обсудила с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельд продолжающееся несмотря на санкции США сотрудничеств между норвежской Yara и Беларуськалием

Как сообщает пресс-служба Тихановской, Светлана обратила внимание норвежской стороны на то, что в Беларуси считают неэтичным сотрудничество норвежской компании с «кошельком» режима Лукашенко.

Сказано, что глава МИД Норвегии с пониманием отнеслась к словам Тихановской.

Тихановская поблагодарила Норвегию за поддержку пятого пакета санкций ЕС, призвала поднимать белорусский вопрос в ООН и оказывать помощь гражданскому обществу Беларуси, независимым СМИ и правозащитным организациям.

Прошедшую в онлайне встречу глава МИД Норвегии охарактеризовала как «хороший разговор с мужественной Тихановской».

«Норвегия является стойким сторонником борьбы за демократию и права человека в Беларуси вместе с ЕС и другими партнерами. Мы увеличили поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ», - написала Анникен Хюитфельд в Twitter.

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