Норвегия присоединилась к секторальным санкциям ЕС против режима Лукашенко

Правительство Норвегии 12 июля заявило о присоединении к секторальным санкциям Евросоюза против белорусских властей.

«Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС против Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека, совершаемые властями страны», — сказала министр иностранных дел Ине Эриксен-Сёрейде, передает БелаПАН.

В правительственном пресс-релизе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси из-за ареста активистов оппозиции, преследования правозащитников и попыток заставить замолчать независимые СМИ.

По словам Эриксен-Сёрейде, секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и ее европейских партнеров жестко реагировать на нарушения прав человека в Беларуси. Режим должен освободить политзаключенных и начать диалог с демократическими силами, а не продолжать провальную политику, считает глава внешнеполитического ведомства.

6 июля стало известно, что не входящие в Евросоюз Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении белорусских властей (одобрены 21 июня). В санкционный список попало 78 физических и восемь юридических лиц.