Норвегия поддержит новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко

Норвегия готова поддержать новые санкции ЕС в отношении Беларуси, которые планируется ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом сообщила в понедельник вечером Норвежскому телеграфному бюро глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, передает ТАСС.

"Норвегия поддержит санкции в отношении Беларуси. Мы не хотим, чтобы это движение продолжалось. Это подвергает опасности многие жизни, это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни", - сказала Хюитфельдт.

Как заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пятый пакет санкций ЕС против властей Беларуси согласован и будет введен в действие в ближайшие дни. Он подтвердил, что главы МИД стран ЕС решили распространить действие санкций в отношении Беларуси на организаторов трафика мигрантов в Евросоюз.