Россия наложила вето на проект резолюции ООН по климату

Россия выступила против разрабатывавшегося несколько лет проекта резолюции Совета Безопасности ООН "Климат и безопасность", в котором изменение климата впервые рассматривалось как угроза безопасности отдельным вопросом.

Говоря о причинах своего вето на резолюцию, внесенную Ирландией и Нигером, российское постпредство при ООН заявило в понедельник, 13 декабря, что к расколу Совбеза привели "форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны".

Представители РФ при ООН утверждают, что западные страны "навязывают" другим государствам свой подход к конфликтам и угрозам безопасности в мире в связи с изменениями климата.

"Навязываемый Совету документ предлагал однобоко - через климатическую призму - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности, что игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии, - поясняется позиция России в распространенном постпредством заявлении. - За такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства".

Как передает агентство AFP, проект резолюции поддержали большинство членов ООН - 113 стран. Кроме России, против него выступила Индия, Китай воздержался.