Чубайс: Тунберг своими нелепыми заявлениями меняет картину мира

Появление Греты Тунберг привело к резкому изменению расклада сил в международной экологической повестке, ее действия стали одной из причин перелома, который пришелся на 2019–2020 годы, утверждает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Мое отношение к ней и к тому, что она делает, принципиально отличается от доминирующего в нашей стране. Я считаю, что это фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим. Оно настоящее, это явление. И Грета Тунберг настоящая», — сказал Чубайс в интервью телеканалу РБК.

Глава «Роснано» добавил, что «мощные политические силы» пытаются использовать 17-летнюю Тунберг в своих интересах, однако первоочередное значение имеют собственные мысли активистки.

«Она переломила картину», — сказал Чубайс, пояснив, что в предшествующую Тунберг «эру» существовали те, кто заявлял о недоказанности влияния антропогенного фактора на изменения климата, и те, кто считал, что экологической и прежде всего антиуглеродной тематикой нужно заниматься, но планируя действия на многие годы вперед.

«Вместо этой картины, состоящей из сторонников и противников, появилась третья позиция. Имя ей Грета Тунберг. Позиция, с одной стороны, абсолютно абсурдная, а с другой — фантастически значимая. Потому что она очень простая: «Что вы говорите там? К 35-му году, к 50-му году? Now! Немедленно! Сейчас! Сразу же! Нужно прекратить выбросы», — говорит Грета Тунберг. Это абсолютная нелепость, но сверхзначимая для расклада сил и меняющая его перспективы очень сильно», — отметил Чубайс.

По словам главы «Роснано», в России, которая занимает третье в мире место по объему выбросов в атмосферу углекислого газа, бизнес пока не осознал масштаба перелома и не ответил для себя на вопрос: «Это все хайп или всерьез?» Между тем ситуация складывается так, что стране нужно не только создать систему учета поглощения углекислого газа лесами, что помогло бы улучшить углеродный баланс, но и принимать меры для реального сокращения его выбросов.

«Если мы не пойдем по пути реального — не статистического, а реального сокращения объема выбросов, то попадем в тяжелейшее международное противостояние», — предупредил Чубайс. По его словам, в рамках политики углеродного протекционизма большинство европейских стран уже вводит законы, позволяющие облагать дополнительными пошлинами ввозимые товары с высоким уровнем углеродного следа.

«Если к этому не отнестись всерьез, то мы получим тяжелейший удар по российскому экспорту, в том числе по экспорту углеводородов, что для нас сверхзначимая вещь», — полагает глава «Роснано».

По словам Чубайса, в бизнесе процесс осознания масштаба проблемы еще только начался, а во власти уже появились люди на серьезных постах, которые по-настоящему понимают ситуацию и начинают бороться за ее изменение. Однако меняется все очень медленно.

«Достаточно сказать, что бóльшая часть российской газовой энергетики — это паросиловой цикл с 36% КПД, а мир сегодня работает в парогазовом цикле с 52%, почти в полтора раза больше. Это означает, что объем потребляемого газа в полтора раза сокращается; это означает, что сегодня в стране десятки миллиардов кубов газа сжигаются бессмысленно. Рост КПД — это снижение цены, удельного расхода топлива, объемов выбросов CO2», — пояснил Чубайс, руководивший в 1998–2008 годах РАО «ЕЭС России».