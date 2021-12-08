Шушкевич к 30-летию Беловежских соглашений: Лукашенко сдал белорусскую независимость

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще главами трех советских республик - Беларуси, России и Украины - были подписаны соглашения, в которых говорилось о прекращении существовании СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и создании СНГ.

От Беларуси их подписали председатель Верховного совета Станислав Шушкевич и глава Совмина Вячеслав Кебич.

Комментируя очередную годовщину «кончины совка», Станислав Шушкевич заявил, что добросовестно выполнил свою работу, в то время как Александр Лукашенко сдал белорусскую независимость.

«Лукашенко сдал белорусскую независимость, определенную Беловежскими соглашениями, все позиции. Он делает все, что хочет Путин. Беларусь сегодня фактически является фрагментом России, без ее финансовой поддержки Лукашенко бы не устоял», - заявил Шушкевич в интервью DW.

Говоря о Беловежских соглашениях, Шушкевич сказал, что «мы сделали замечательное дело».

«В свое время шведские дипломаты назвали соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ) "шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия". Фактически мы создали договор о новом образовании, которое смело можно назвать конфедерацией. СНГ соответствует всем ее принципам. Я не сожалею ни об одном моменте. Я добросовестно делал свою работу», - утверждает политик.

Он также назвал ряд причин развала СССР.

«Прежде всего, к распаду СССР привело то, что это была тюрьма народов. Власть в СССР прогнала со своих территорий и бросила в безлюдные регионы Казахстана и Узбекистана десять народов. Вторая причина, по которой распался СССР, - все республики и ряд автономий приняли декларации о государственном суверенитете. Не поддержать эти начинания было нельзя.

Несмотря на то, что международные корифеи - Генри Киссинджер, Джордж Буш-старший, Франсуа Миттеран, отошедшая тогда от власти Маргарет Тэтчер - называли это сепаратизмом, а соратники Михаила Горбачева распространяли в Европе мнение, что в СССР один демократ - сам Горбачев, а остальные хотят получить более высокие должности в партийной иерархии, мы, повторюсь, добросовестно выполняли свою работу», - подчеркнул Шушкевич.

Текущую ситуацию в Беларуси, которая не пошла по демократическому пути развития, он охарактеризовал как «государственный терроризм».

«…здесь власть захватили люди, для которых она стала наркотиком. Они умеют только нагло править, а не управлять. Первый раз Лукашенко был избран законно, потом он сохранял свою власть только благодаря фальсификациям. Были нарушены все принципы демократии.

Сегодня мы имеем государственный терроризм, силовые структуры правят страной и борются с собственным народом, блага распределяются одним человеком и его подчиненными, люди живут по старым советским порядкам. Государство наводит страх и пресекает любые демократические проявления. Протест считается шпионажем, действием зарубежных организаций и так далее. Кандидаты в президенты либо арестованы, либо вынуждены бежать за рубеж. Беларусь занимает последние места в Европе по положительным показателям и первые - по отрицательным», - констатировал Шушкевич.

Одним из своих главных достижений он назвал вывод ядерного оружия из Беларуси, высказав свое мнение об угрозах Лукашенко вернуть ядерные ракеты в синеокую.

«Есть такая поговорка - бодливой корове Бог рога не дает. Своим главным достижением я считаю то, что я вывел ядерное оружие с территории Беларуси. Его возвращение - это государственное преступление, Лукашенко к нему готов при поддержке Путина. Но, я думаю, Путин вряд ли решится на такой шаг», - сказал Станислав Шушкевич.