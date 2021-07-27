Сегодня, 27 июля, Беларусь отмечает настоящий день независимости

Сегодня Беларусь празднует настоящий День независимости, поскольку 31 год назад в БССР была принята Декларация о независимости.

После путча в августе 1990 года Декларации был придан статус конституционного закона. БССР получила название «Беларусь» и бело-красно-белый флаг с гербом "Погоня".

В 1994 году в Беларуси была принята полноценная Конституция, которая со временем несколько раз корректировалась.

Отмечаемый 27 июля как государственный праздник День независимости просуществовал до 1996 года. Из-за второго по счету референдума по изменению Конституции, день независимости был перенесен на 3 июля - день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.