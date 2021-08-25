30 лет назад была провозглашена независимость современной Беларуси

Современная Беларусь 30 лет обрела фактическую независимость после того, как Верховный совет БССР 25 августа 1991 года проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года.

В результате решения, поддержанного 253 депутатами ВС, были внесены изменения в конституцию 1978 года. Также было принято постановление о приостановке деятельности КПБ (компартии Беларуси).

Поводом для столь радикального на тот момент решения Верховного совета БССР стал августовский путч, целью которого был срыв подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по мнению зачинщиков путча, упразднял СССР. Стоит отметить, что договор о союзе планировали подписать делегации РСФСР, Казахстана и Узбекистана.

В сентябре 1991 года БССР была переименована в Республику Беларусь с «Пагоней» и бело-красно-белым флагом в качестве государственных символов.