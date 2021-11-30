Лукашенко признал Крым российским

Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, заявил сегодня Лукашенко.

"Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.

"Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", - утверждает пенсионер.

"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал Лукашенко. - "Путин много рассказывал про базу Бельбек. Он говорит: полетим туда? Выбирай время".