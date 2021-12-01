Украина будет оценивать действия, а не поток сознания Лукашенко

Признание Беларусью Крыма в составе России нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям, однако Украина будет оценивать действия, а не слова Лукашенко.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

«Я думаю, нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия», — сказал Кулеба.

" Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым - это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - добавил глава МИД Украины.