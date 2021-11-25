Последнее обновление: 25.11.2021 19:20

Меркель ждет от России сигналов Беларуси по вопросу мигрантов

Беларусь не должна использовать мигрантов "ради достижения гибридных целей", заявила в четверг в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким.

По ее словам, у Москвы и Минска "тесные отношения". "Я думаю, что оттуда [с российской стороны] нужно четко сказать, что людей нельзя использовать ради достижения гибридных целей", - добавила она. Меркель также напомнила, что говорила об этом с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

И.о. канцлера подчеркнула, что "полностью солидарна с Польшей" по вопросу беженцев.

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