России не понравились высказывания главы МИД ФРГ о Лукашенко

Россия призывает главу МИД ФРГ Хайко Мааса воздерживаться от вмешательства словом и делом во внутренние дела Беларуси.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние высказывания немецкого министра.

"Мы призываем главу МИД ФРГ воздерживаться от вмешательства словом и делом во внутренние дела союзного нам государства. Уверены, что белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам. Агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран неизменно приводят к появлению новых кризисных очагов на мировой карте", - заявила Захарова.

На днях глава МИД ФРГ заявил, что «Лукашенко должен признать, что большинство граждан Беларуси не признает его как президента, чья легитимность подтверждена результатами выборов».

Он также поддержал идею диалога при посредничестве ОБСЕ с последующим проведением новых президентских выборов.

"Компромиссное предложение по мирному и инклюзивному диалогу в Беларуси, разработанное ОБСЕ, членом которой является Россия, все еще лежит на столе. Без влияния извне, но с честными посредническими усилиями, нацеленными на справедливые и свободные выборы», – сказал глава МИД Германии.

Маас раскритиковал анонсированную властями конституционную реформу: «…в ситуации, когда он (Лукашенко) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико".