ФРГ выступает против возвращения России в G7

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "большой восьмерки".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью Rheinische Post, которое газета публикует в понедельник, 27 июля, передает DW.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии. "G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - считает германский политик.

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения, я не вижу никаких шансов", - подчеркнул Мас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией - в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна "внести свой вклад", - что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит "очень медленно". Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Мас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Глава германского МИД тогда также заявил, что диалог в "нормандском формате" о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигается медленно. "Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Мас. Он, в частности, напомнил, что договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже о разведении сил пока не выполнены.