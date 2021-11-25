Совбез Беларуси озвучил странную статистику по мигрантам

Госсекретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович сегодня заявил, что в Беларуси с начала года были задержаны 11,5 тыс. нелегальных мигрантов.

Эти данные, по его словам, являются доказательством того, что не белорусские власти являются виновником событий на белорусско-польской границе.

"То, что сегодня происходит на границе, - в этом виновата не Беларусь. Здесь надо рассматривать корень зла и те причины, которые спровоцировал тот же коллективный Запад в странах Ближнего Востока, Азии. Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - сказал Вольфович, которого цитирует БелТА.

Следует отметить, что глава Совбеза не уточнил судьбу еще 6,5 тыс. задержанных нелегальных мигрантов. Задержанных нелегальных мигрантов, как и легальных, но нарушивших законодательство или правила регистрации, обычно отправляют на Окрестина (в Минске) или другие ИВС по стране. Если указанное число задержанных поместить в ИВС, то об этом бы знала вся страна, а для протестующих «экстремистов» попросту не хватило бы места.

В свою очередь, статистические данные Департамента по миграции при МВД РБ за первое полугодие заметно отличаются от данных Совбеза.

В первом полугодии 2021 года сократилось количество иностранных граждан, приезжающих к нам на работу с 8 780 до 6 896 человек. Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранцев составили граждане России (1 976), Китая (1 373), Украины (797) и Узбекистана (513).

В первом полугодии 2021 г. количество иностранцев, обратившихся в уполномоченные органы с ходатайствами о защите, составило 209 чел. и уменьшилось на 21,4 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ – 266 чел.).

«Органами пограничной службы Республики Беларусь в ходе мероприятий направленных на противодействие незаконной транзитной миграции задержано 15 организаторов и пособников незаконной транзитной миграции, 147 незаконных транзитных мигрантов. За нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства задержано 797 человек», - гласят данные департамента.

Остается напомнить, что примерно около 6,0-6,5 тыс. мигрантов, намеревающихся преодолеть границу Беларуси со странами ЕС, прибыли в синеокую легально – с документами и действующими белорусскими визами.