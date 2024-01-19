Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Власти Беларуси введут штрафы за отсутствие уведомления о ВНЖ или другом гражданстве

Белорусские власти вскоре введут административную ответственность за неисполнение обязанности сообщать госорганам о наличии второго гражданства или иностранного ВНЖ.

Об этом в эфире госТВ сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

"Если они думают, что избегут необходимости уведомлять наши компетентные органы о наличии иностранного гражданства, то они очень глубоко заблуждаются», - сказал Бегун.

По его словам, власти работают над поправками в законодательство.

«Пока компетентные органы разрабатывают соответствующие нормы, чтобы найти баланс между тяжестью проступка и ответственностью", - сообщил представитель МВД.

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