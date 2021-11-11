Лукашенко заговорил о переброске оружия мигрантам

Лукашенко утверждает, что уже были предприняты попытки поставок оружия мигрантам, разбившим в лесу лагерь у белорусско-польской границы.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, с Донбасса», - заявил сегодня Лукашенко на совещании с правительством.

«Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - подытожил он.