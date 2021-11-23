Власти Беларуси арестовали корреспондента курдского телеканала

Корреспондент курдского телеканала NRT TV Жьян Али была арестована в аэропорте Минска, ее оборудование было изъято.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдский канал.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник. Али намеревалась долететь до приграничных с Польшей областей Беларуси, чтобы оттуда освещать ситуацию с мигрантами.

Телеканал не уточняет, на каких основаниях арестована журналистка. NRT TV с самого начала кризиса с беженцами на белорусско-польской границе освещал эту ситуацию. Как отмечает канал, польская полиция в свою очередь не пускает журналистов на свою сторону границы с Беларусью, где собрались мигранты.