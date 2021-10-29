Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси актом отчаяния

Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург расценил блокировку в Беларуси сайта DW и ряда других СМИ как акт отчаяния белорусского руководства.

"Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти", - говорится в заявлении Лимбурга, обнародованном в пятницу, 29 октября.

"Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Беларуси больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране", - подчеркнул генеральный директор DW.

В пресс-релизе DW, выпущенном 29 октября, отмечается, что в начале 2021 года медиакомпания значительно расширила линейку информационной продукции для Беларуси для медийного сопровождения событий, связанных с пробуждением гражданского общества в этой стране.

"DW сделало борьбу против цензуры одним из своих основополагающих принципов и последовательно выступает за получение людьми во всем мире релевантной для них информации. Во многих странах госконтроль над инфраструктурой приводит к цензуре или полной блокировке информации. DW уже давно работает над путями обхода цензуры. Так, к примеру, в странах, где правительства блокируют доступ к независимым новостям, люди благодаря проекту Tor могут безопасно и анонимно пользоваться ресурсами DW. Веб-сайты, которые доступны через Tor, можно узнать по расширению ".onion". Для такого доступа требуется специальный браузер, такой как Tor, созданный на базе Firefox", - говорится в пресс-релизе DW.

В документе также сообщается, что в последние десять лет DW применяет систему обхода цензуры Psiphon, функционирующую через сеть различных прокси-серверов. "Благодаря этой технологии, пользователи в таких странах, как Китай и Иран, имеют возможность получать доступ к информации из надежных источников", - отмечается в пресс-релизе DW.