Меркель и Тихановская обсудили миграционный кризис у границ Беларуси и ЕС

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в телефонном разговоре обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси, а также "сложную ситуацию" на границе между этой страной и Европейским Союзом.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ в Берлине Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула неизменную поддержку правительством Германии белорусского демократического движения и отметила, что политическое руководство страны должно прекратить репрессии против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и вступить в серьезный диалог с обществом, чтобы преодолеть кризис путем проведения честных и свободных новых выборов", - указывается в заявлении, передает DW.

Светлана Тихановская 22 ноября выступила в Вене на конференции под названием "На пути к процветающему и безопасному будущему Беларуси". Там она призвала глав МИД стран ЕС воздерживаться от "любых контактов" с белорусским правителем Александром Лукашенко.

"Я понимаю, почему это было сделано. Но для меня как белоруски, и с точки зрения белорусского народа это выглядело очень странно", - отметила Тихановская, имея, видимо, в виду два телефонных звонка Меркель Лукашенко.

Имени и.о. канцлера Светлана Тихановская при этом не называла, однако указала, что даже если речь шла о гуманитарной ситуации с мигрантами на белорусской границе, Лукашенко все равно не должен быть легитимирован посредством подобного дипломатического диалога.

По ее словам, белорусскому правителю сперва следует освободить всех политзаключенных, а также прекратить насилие против оппозиции и демонстрантов. Тихановская подчеркнула, что попросила министров иностранных дел государств ЕС "воздерживаться от любых контактов с режимом, пока эти условия не будут выполнены". В противном случае "чувство безнаказанности" у Александра Лукашенко "только усилится", заявила она.