Welt am Sonntag: Количество авиарейсов с Ближнего Востока в Беларусь удвоилось

Германская газета Welt am Sonntag выступила в воскресенье с утверждением, согласно которому власти Беларуси увеличили число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск по сравнению с 2019 и 2020 годами более чем в два раза.

Издание ссылается на последнюю информацию о прибытии самолетов в аэропорт Минска, передает ТАСС.

По данным издания, до марта еженедельно в Минск запланированы около 40 рейсов из Дамаска, Дубая и Стамбула. Согласно версии газеты, из аэропортов этих трех городов чаще всего вылетают нелегальные мигранты, которые затем через территорию Беларуси попадают в Евросоюз. По данным Welt am Sonntag, с декабря 2019 по февраль 2020 года еженедельно выполнялось лишь 17 рейсов с Ближнего Востока в Минск, а в период пандемии коронавируса - еще меньше.

Каждый день в Беларусь прибывают от 800 до 1 тыс. мигрантов, приводит газета оценку германских спецслужб. Согласно ее информации, власти Беларуси намерены задействовать для обслуживания рейсов с Ближнего Востока еще пять региональных аэропортов.

С начала лета федеральная полиция Германии зарегистрировала около 8,5 тыс. случаев незаконного пересечения границы мигрантами, прибывшими в Евросоюз через Беларусь.