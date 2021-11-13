Путин: Лукашенко готов разговаривать с Меркель

Путин, утверждает Лукашенко готов разговаривать с Меркель и в ближайшее время они поговорят друг с другом.

Об этом сообщает telegram-канал «Вести 24».

Путин надеется на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, в первую очередь с ФРГ - мигранты стремятся именно туда.

Ранее, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что вынуждена обсуждать миграционный кризис на белорусско-польской границе с Путиным по той лишь причине, что Лукашенко отказывается с ней говорить еще со времен президентских выборов 2020 года.