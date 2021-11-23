Последнее обновление: 23.11.2021 11:58

США вместе с партнерами в Европе готовят санкции против режима Лукашенко

Администрация США проводит консультации с партнерами в Европе относительно введения новых санкций против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

"Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции. И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы», - сказал <...>", - сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Лукашенко "бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу".

США призывают Минск "немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу". "Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их", - сказал представитель Госдепартамента.

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