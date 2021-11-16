США сулят режиму Лукашенко санкции из-за ситуации с беженцами на границе

Вашингтон анонсировал новые санкции в отношении режима Александра Лукашенко - из-за ситуации с мигрантами и беженцами на границе с Польшей.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, 15 ноября, что ограничительные меры в связи с "бесчеловечными действиями" белорусских властей готовятся в "тесной координации с ЕС, а также другими партнерами и союзниками".

Режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности в связи с его "продолжающимися нападками на демократию, права человека и международные нормы", подчеркнул Прайс. "Мы осуждаем бессердечную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей, а также бесчеловечную поддержку нелегального притока беженцев через границы", - добавил он.

В Госдепартаменте при этом сослались на недавнее решение Совета Евросоюза, расширившего критерии, по которым ЕС может вводить санкции в отношении Беларуси. Теперь к ним относится и инструментализация мигрантов. Постановление было одобрено министрами иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе 15 ноября, передает DW.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе находятся тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы беженцев неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.