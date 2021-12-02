Последнее обновление: 02.12.2021 19:00

США расширили санкции против властей Беларуси

США расширили санкции против властей Беларуси, включив в свои санкционные списки 20 физлиц и 12 юридических лиц (структур), следует из сообщения Минфина США.

В санкционном списке СЩА появились такие предприятия как Белорусская калийная компания, Славкалий, Трансавиаэкспорт, Президентский спортивный клуб, Центркурорт, Агророзквит, а также предприятия ВПК РБ: Белтехэкспорт, «Агат — электромеханический завод», 140 ремонтный завод, ОАО «Пеленг», ОАО «Кидма тек» и ГардСервис.

США внесли в санкционные списки Дмитрия Лукашенко (Президентский спортивный клуб и член НОК) и сенатора Дмитрия Баскова, главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, замминистра МВД Дмитрия Корзюка и Дениса Чемоданова (муж экс-пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой), главу ГКБОПиК и его Андрея Паршина и Михаила Бедункевича.

В списке также Александр Алекса, Игорь Буткевич, Игорь Гутник, Дмитрий Ковач, Олег Ларин, Андрей Макаревич, Константин Молостов, Сергей Новиков, Игорь Печень, Роман Подливный, Василий Сысоев, Владимир Вашкевич, Александр Живлюк.

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