Лукашенко предложил открыть небо ЕС для Белавиа ради мигрантов

Лукашенко предложил ЕС открыть небо для самолетов Белавиа ради доставки в ФРГ мигрантов с белорусско-польской границы, которых якобы готовы принять власти Мюнхена.

"Две-три тысячи несчастных беглых людей они (Европейский союз) не могут принять. Могут, конечно. Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - заявил Лукашенко.

Он снова отверг обвинения в создании миграционного кризиса как ответа на введенные ЕС санкции.

"Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - утверждает пенсионер.

По его словам, за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить: «Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету».

Он также назвал глупыми и безосновательными рассуждения по поводу намеренного обострения ситуации белорусской стороной и утверждения, что Лукашенко заставляет Запад играть по своим правилам

"Так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну так выбейте. Заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Ляпают там что попало", - возмутился Лукашенко .

"Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу", - также отметил сегодня пенсионер.