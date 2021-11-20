Последнее обновление: 20.11.2021 12:03

Силовики задержали программиста расчетно-справочного центра в Витебске за слив данных

Сотрудники ГУБОПиК арестовали 34-летнего инженера расчетно-справочного центра в Витебске, который сливал в сеть сведения о сотрудниках правоохранительных органов и госслужащих.

«С июня 2020 по ноябрь 2021 года мужчина размещал в деструктивном интернет-сообществе сведения о сотрудниках правоохранительных органов и госслужащих. Для этого использовал базу с паспортными данными, незаконно добытую на работе», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Пресс-служба также опубликовала видео с «покаянием» задержанного, на лице которого отчетливо видны побои.

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