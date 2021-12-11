А1 Telekom Austria осуждает арест своего сотрудника в Беларуси

Австрийская компания А1 Telekom Austria распространила заявление, в котором осудила задержание пресс-секретаря белорусской дочки Николая Бределева и распространение его личных конфиденциальных данных.

«Как стало известно… в Минске задержан пресс-секретарь A1 Беларусь Николай Бределев. Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее информацию о его личной жизни. A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности. A1 Беларусь имеет строгие правила и процедуры, направленные на предотвращение незаконных утечек данных, и расследует любые возможные нарушения. A1 Telekom Austria Group воспользуется всеми доступными способами юридическими и дипломатическими способами для поддержки и защиты наших сотрудников на месте», - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, сотрудника компании А1 Николая Бределева задержали сегодня, 10 декабря. В провластных-телеграм каналах появилось «покаянное» видео с ним. Бределева обвиняют в том, что он «сливал» закрытую информацию о клиентах компании. После этого в тех же канал А1 начали называть «компанией-террористом».

В минувшую пятницу на якобы телеграм-канале ГУБОПиК появилось «покаянное» видео с Бределевым, где сотрудник А1 говорит о том, что передавал Антону Мотолько информацию, «связанную с его профессиональной деятельностью».

После этого, в провластных телеграм-каналах компанию A1 начали называть компанией террористом и грозить Бределеву «тюрьмой и петлёй».

Посольство Австрии в Беларуси выразило протест в связи с задержанием пресс-секретаря компании А1 в Минске.

«Посольство Австрии в Минске выражает протест против подобного нарушения личных прав», - заявила посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер.